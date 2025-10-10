DBB: Basketball-Verband löst Vertrag mit Bundestrainerin auf

Lisa Thomaidis feierte mit den deutschen Basketballerinnen zuletzt große Erfolge. Nun gibt der Verband das Ende der Zusammenarbeit bekannt.
Berlin - Die deutschen Basketballerinnen werden nicht länger von Lisa Thomaidis betreut. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) löste den Vertrag mit der Bundestrainerin vorzeitig auf, wie der Verband mitteilte. Dies sei einvernehmlich erfolgt. Thomaidis hatte die DBB-Auswahl Ende April 2023 übernommen und beachtliche Erfolge wie den Einzug ins Olympia-Viertelfinale gefeiert. Wer ihr nachfolgt, will der DBB zeitnah klären.