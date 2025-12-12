DB-Stellwerk von 1899: Bahn verabschiedet sich von Uralt-Stellwerk

126 Jahre hat das nach Angaben der Deutschen Bahn älteste Stellwerk in ihrem Netz an einer Strecke bei München gute Dienste geleistet. Warum es nun damit vorbei ist.
Die Deutsche Bahn hat das älteste von ihr in Deutschland noch betriebene Stellwerk stillgelegt Nach Angaben des Vorstandes der DB-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Philipp Nagl, auf dem Bahnportal Drehscheibe-Online ist die einst noch von den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen errichtete Anlage in Hörlkofen östlich von München nun außer Betrieb.