DB-Stellwerk von 1899: Bahn verabschiedet sich von Uralt-Stellwerk

126 Jahre hat das nach Angaben der Deutschen Bahn älteste Stellwerk in ihrem Netz an einer Strecke bei München gute Dienste geleistet. Warum es nun damit vorbei ist.

Die Deutsche Bahn hat das älteste von ihr in Deutschland noch betriebene Stellwerk stillgelegt Nach Angaben des Vorstandes der DB-Infrastrukturgesellschaft InfraGo, Philipp Nagl, auf dem Bahnportal Drehscheibe-Online ist die einst noch von den Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen errichtete Anlage in Hörlkofen östlich von München nun außer Betrieb.

Per Hand betriebene Anlage Das Stellwerk wurde seit 1899 durchgehend genutzt. Dort wurden Signale und Weichen noch per Hand gestellt. Die Anlage wurde im Rahmen einer grundlegenden Modernisierung der Strecke München-Mühldorf-Simbach abgebaut.

Im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus und der Elektrifizierung werden dort aktuell die letzten vier mechanischen Stellwerke entlang der Trasse durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt, das Weichen und Signale zentral steuert. Eine spätere Ausrüstung mit dem modernen digitalen Signalsystem ETCS, das auch für Stuttgart 21 verbaut wird, ist jederzeit möglich.

Mehr als 100 Stellwerke aus der Zeit vor 1914

Hörlkofen ist aber kein Exot. Es gibt bei der Deutschen Bahn weitere Stellwerke aus der Zeit um 1900. Nach Angaben des Internetportals stellwerke.info wurde beispielsweise das Stellwerk 5 am Freiburger Hauptbahnhof im Jahr 1900 in Betrieb genommen. Auch in Augsburg oder mehrfach in der Region München sowie in Winden in der Pfalz gibt es praktisch gleichaltrige Anlagen, die noch genutzt werden. Insgesamt stammen von den rund 5000 Stellwerken im deutschen Bahnnetz noch mehr als hundert aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.