Der Streamingdienst DAZN hat seine Angebots- und Preisstruktur umgebaut. Demnach stehen künftig drei Pakete zur Auswahl.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Marketing Das Warten auf den großen Wurf Für drei der vier noch offenen Sponsorenpakete scheint der VfB Stuttgart Partner gefunden zu haben. Zwei Tage vor dem Vorbereitungsstart steht der Club aber noch immer ohne Trikotsponsor da. Gelingt noch der große Wurf vor dem ersten Pflichtspiel?

Zum einen das komplette Portfolio mit Champions League und Bundesliga (DAZN Unlimited). Zum anderen ein Paket ohne Champions League und Bundesliga, dafür mit allen anderen Sportarten und Ligen wie NFL, NBA, europäische Fußball-Top-Ligen, Darts, Golf und Handball (DAZN Super Sports). Und schließlich ein abgespecktes Angebot, unter anderem mit der Fußball-Bundesliga der Frauen, Handball oder Darts (DAZN World).

Lesen Sie auch

Warum baut DAZN die Struktur um?

Hintergrund: Nach der deutlichen Preiserhöhung Anfang 2022 hatten Kunden ihr Abo unter anderem mit der Begründung gekündigt, dass sie an der Fußball-Champions League und der Fußball-Bundesliga gar nicht interessiert seien und sie daher nicht mehr zahlen wollten. „Auf Grundlage von Feedback unserer Kunden haben wir für Neukunden eine umfassende Paketstruktur mit Angeboten geschaffen, die sich in Bezug auf Inhalt, Dauer und Flexibilität unterscheiden“, so ein Sprecher. „Für Bestandskunden ändert sich preislich nichts.“

Für das Komplettangebot zahlen die Neukunden im ersten Jahr wie die Altkunden monatlich 29,99 Euro. Wird das Jahres-Abo vom Kunden verlängert, bleibt es bei dem Preis. Nur bei der Umstellung auf ein monatlich kündbares Abo würden 44,99 Euro pro Monat fällig. Diese Regelung gilt auch für die beiden anderen Angebote: Für DAZN Super Sports sind im Jahr eins 19,99 Euro monatlich zu zahlen (danach bei monatlich kündbarem Abo 24,99 Euro). DAZN World kostet die ersten 12 Monate jeweils 6,99 Euro (9,99 Euro).