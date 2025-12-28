Tagsüber feiern: Den Erfolg des „Heiligen Vormittags“ an Weihnachten wollen Veranstalter auf Silvester übertragen. Tagespartys sind im Trend. Und was ist nachts los am Schlossplatz?
An Heiligabend ist das frühe Partmachen schon seit Jahren ein Hit – funktioniert dieses Erfolgsprinzip auch an Silvester? Auf den „Heiligen Vormittag“ folgt in Stuttgart und Umgebung nun die „Silvester Day Party“. Die Macher sind überzeugt: Dieses Konzept wird sich am letzten Tag des Jahres ebenso etablieren wie das Feiern am 24. Dezember.