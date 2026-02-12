"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben. Innerhalb weniger Stunden sammelten Freunde über eine GoFundMe-Seite mehr als eine Million Dollar für seine Frau und die sechs gemeinsamen Kinder.

Die Anteilnahme ist überwältigend: Keine 24 Stunden nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) haben Fans und Unterstützer mehr als eine Million US-Dollar für dessen Familie gespendet. Der Schauspieler war am Mittwochmorgen im Alter von nur 48 Jahren den Folgen einer Darmkrebserkrankung erlegen, wie seine Witwe auf Instagram mitteilte.

Kurz nach Bekanntwerden seines Todes hatten enge Freunde des Schauspielers eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek und die sechs gemeinsamen Kinder finanziell zu unterstützen. Der Grund: Die enormen Kosten der Krebsbehandlung hätten die Familie finanziell aufgezehrt. Am frühen Mittwochnachmittag waren bereits knapp 347.000 Dollar zusammengekommen - bei einem ursprünglichen Ziel von 550.000 Dollar. Wenige Stunden später hatte die Summe die Millionengrenze bereits durchbrochen.

Aktueller Stand um 8:30 Uhr MEZ: 1.146.856 US-Dollar (umgerechnet 964.174 Euro).

Kimberly Van Der Beek teilte den Spendenaufruf

Auch die Witwe des Schauspielers verbreitete den Link zur Spendenseite in den sozialen Medien. "Meine Freunde haben diesen Link erstellt, um mich und meine Kinder in dieser Zeit zu unterstützen. Mit Dankbarkeit und gebrochenem Herzen", schrieb sie dazu. Auf der GoFundMe-Seite selbst hieß es: "Im Angesicht dieses Verlustes stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft." Die Kosten für James' medizinische Versorgung und den langen Kampf gegen den Krebs hätten die Familie mittellos zurückgelassen.

Die Spenden sollen laut der Beschreibung dazu beitragen, laufende Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder sicherzustellen. "Jede Spende, egal wie groß, wird Kimberly und ihrer Familie helfen, Hoffnung und Sicherheit zu finden, während sie ihr Leben neu aufbauen", heißt es in dem Aufruf.

Diagnose seit August 2023

James Van Der Beek hatte im November 2024 öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt war. Damals erklärte er, sich seit August 2023 "privat mit dieser Diagnose" auseinandergesetzt zu haben. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine ikonische Rolle als Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" (1998-2003) weltberühmt.

Er hinterlässt seine Frau Kimberly und sechs Kinder.