"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben. Innerhalb weniger Stunden sammelten Freunde über eine GoFundMe-Seite mehr als eine Million Dollar für seine Frau und die sechs gemeinsamen Kinder.
Die Anteilnahme ist überwältigend: Keine 24 Stunden nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) haben Fans und Unterstützer mehr als eine Million US-Dollar für dessen Familie gespendet. Der Schauspieler war am Mittwochmorgen im Alter von nur 48 Jahren den Folgen einer Darmkrebserkrankung erlegen, wie seine Witwe auf Instagram mitteilte.