Noch nicht einmal einen Monat ist es her, dass James Van Der Beek an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung gestorben ist. Heute bietet sich eine weitere Gelegenheit, an den Schauspieler zu erinnern: Er hätte seinen 49. Geburtstag gehabt.

US-Schauspieler James Van Der Beek (1977-2026) wäre am heutigen Sonntag 49 Jahre alt geworden. Es ist der erste Geburtstag des früheren Teenie-Idols seit seinem Tod am 11. Februar. Van Der Beek war vor allem durch seine Hauptrolle des sensiblen Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" (1998-2003) bekannt, die eine ganze Generation prägte. Wie sehr er vielen Menschen ans Herz gewachsen war, zeigte sich nach seinem frühen Tod: Unzählige Fans und prominente Kollegen bekundeten ihr Beileid. Viele halfen auch mit einer Geldspende an seine große Familie.

Krebsdiagnose war ein Schock Anfang November 2024 machte Van Der Beek seine Diagnose - Darmkrebs im Stadium 3 - im "People"-Magazin öffentlich, die er bereits im August 2023 erhalten hat. "Ich habe Krebs immer mit dem Alter und einem ungesunden, bewegungsarmen Lebensstil in Verbindung gebracht. Aber ich war in großartiger körperlicher Verfassung. Ich habe versucht, mich gesund zu ernähren", erklärte er wenige Tage später in einem weiteren Interview mit "People". Er habe erste Symptome wie Veränderungen bei der Verdauung zunächst auf seinen Kaffeekonsum geschoben. Als er dann nach einer Darmspiegelung die Diagnose erhielt, sei er in einen "Schockzustand verfallen".

Damals zeigte er sich aber noch hoffnungsvoll: "Ich bin sehr vorsichtig optimistisch. Ich befinde mich in einer Phase der Genesung, mein Energieniveau ist hervorragend." Er habe auch noch viel, "wofür es sich zu leben lohnt".

Doch 2025 schritt die Krankheit weiter fort. Am 14. Mai 2025 zeigte sich der Schauspieler zum letzten Mal auf einem roten Teppich. Er besuchte die Premiere der Prime-Video-Serie "Overcompensating" in Los Angeles, bei der er in zwei Folgen mitgewirkt hatte. Er posierte zwar lächelnd für die Fotografen, wirkte aber schon deutlich schmaler als gewohnt. An einem Treffen der ehemaligen "Dawson's Creek"-Besetzung im Herbst konnte er wegen eines Magenvirus nicht teilnehmen, wurde aber per Video zugeschaltet und schien noch einmal deutlich abgenommen zu haben. Im Dezember 2025 wurde sein letztes großes Interview ausgestrahlt. Darin erzählte er, dass die Krankheit ihn einiges gelehrt habe. "Die größte Veränderung war diese Reise zur Selbstliebe."

Mitte Januar meldete sich der Schauspieler ein letztes Mal via Instagram und sinnierte in einem Clip darüber, dass es doch natürlicher wäre, das neue Jahr erst im März zu beginnen. Er wolle sich jedenfalls diesen Winter "ausruhen" und "erholen". Im Frühling, "wenn die Blumen blühen, es wärmer wird und die Vögel zurückkehren", sei dann die Zeit, um neue Vorsätze anzugehen. Doch dazu kam es leider nicht mehr.

James Van Der Beek hinterlässt sechs Kinder

Auch seine sechs Kinder wird er nicht aufwachsen sehen. Mit seiner zweiten Ehefrau Kimberly (44), die er 2010 in Tel Aviv heiratete, hat er die Töchter Olivia (15), Annabel (12), Emilia (9) und Gwendolyn (7) sowie die Söhne Joshua (13) und Jeremiah (4). Die Familie hielt während der Krankheit fest zusammen und erhielt auch Unterstützung von engen Freunden. So waren etwa Alfonso Ribeiro, Co-Moderator von "Dancing with the Stars", Schauspieler Mehcad Brooks, Designerin Erin Fetherston und Schauspielerin Stacey Keibler in den letzten Tagen an seiner Seite.

Wenige Tage vor dem Tod erneuerten die Van Der Beeks sogar noch ihr Eheversprechen, wie die 44-Jährige dem "People"-Magazin später verriet. Sie hätten eine "einfache, schöne und bewegende" Zeremonie im Schlafzimmer abgehalten. Enge Familienmitglieder und Freunde waren anwesend, andere per Videokonferenz zugeschaltet.

Die Familie muss nun nicht nur den schweren Verlust verarbeiten, sondern sich auch finanziell neu aufstellen. Im Dezember versteigerte James Van Der Beek noch etliche Erinnerungsstücke an "Dawson's Creek", um die teuren Behandlungskosten zahlen zu können. Nach seinem Tod richteten Freunde eine Spendenaktion bei "GoFundMe" für die Familie ein, die binnen weniger Wochen mehr als 2,7 Millionen Dollar erbrachte. Auch Prominente wie Regisseur Steven Spielberg und Schauspielerin Zoe Saldaña beteiligten sich. Ein Zeichen, dass viele Menschen Anteil nehmen am Schicksal von James Van Der Beek und seinen Liebsten. Eine wichtige Weiche für die Zukunft seiner Familie stellte er aber noch kurz vor seinem Tod selbst: Er leistete mit Hilfe von Freunden eine Anzahlung für die Ranch in Texas, die sie 2020 bezogen haben.

Posthum wird er noch in zwei Rollen zu sehen sein

In diesem Jahr wird es noch einige Gelegenheiten geben, von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Denn er ist in seinen letzten Rollen zu sehen. Am 13. März startet der Horror-Thriller "The Gates" in den US-amerikanischen Kinos. Darin verkörpert Van Der Beek einen manipulativen Pastor mit dunklen Geheimnissen. Im Juli wird er zudem noch in der "Natürlich blond"-Prequel-Serie "Elle" auf Prime Video zu sehen sein.