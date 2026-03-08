Noch nicht einmal einen Monat ist es her, dass James Van Der Beek an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung gestorben ist. Heute bietet sich eine weitere Gelegenheit, an den Schauspieler zu erinnern: Er hätte seinen 49. Geburtstag gehabt.
US-Schauspieler James Van Der Beek (1977-2026) wäre am heutigen Sonntag 49 Jahre alt geworden. Es ist der erste Geburtstag des früheren Teenie-Idols seit seinem Tod am 11. Februar. Van Der Beek war vor allem durch seine Hauptrolle des sensiblen Dawson Leery in der Kultserie "Dawson's Creek" (1998-2003) bekannt, die eine ganze Generation prägte. Wie sehr er vielen Menschen ans Herz gewachsen war, zeigte sich nach seinem frühen Tod: Unzählige Fans und prominente Kollegen bekundeten ihr Beileid. Viele halfen auch mit einer Geldspende an seine große Familie.