Dawsons Creek-Kollegen: Joshua Jackson spricht über James Van Der Beek

Joshua Jackson hat erstmals öffentlich über den Tod seines Freundes und "Dawson's Creek"-Kollegen James Van Der Beek gesprochen. Er erinnerte sich an die "unglaublich schöne Zeit", die sie zusammen verbracht hätten und erzählt, warum die Verarbeitung noch dauern wird.

Ziemlich genau einen Monat nach dem Tod von James Van Der Beek (1977-2026): Sein "Dawson's Creek"-Co-Star Joshua Jackson (47) hat sich in einem Interview in der TV-Sendung "Today" erstmals zu Wort gemeldet. "Ich denke, es trifft einen auf verschiedene Weise", sagte Jackson über den Verlust. "Für mich als Vater trifft mich das Ausmaß dieser Tragödie für seine Familie ganz anders als nur als Kollege", so der Vater einer fünfjährigen Tochter. "Ich denke also, dass die Verarbeitung noch andauert", resümierte Jackson.

James Van Der Beek war am 11. Februar 2026 an den Folgen von Darmkrebs gestorben. Der Schauspieler wurde nur 48 Jahre alt.

"Unglaublich schöne Zeit miteinander verbracht"

"Er und ich haben diese unglaublich schöne Zeit miteinander verbracht", erinnerte sich Joshua Jackson an ihren gemeinsamen Weg bei "Dawson's Creek". Er und Van der Beek standen von 1998 bis 2003 für die Jugendserie vor der Kamera. Für beide sei es eine "prägende" Zeit gewesen, so Jackson.

"Aber ich muss auch sagen, dass ich mir bewusst bin, dass ich nur eine Fußnote in dem bin, was er in seinem Leben tatsächlich erreicht hat", sagte er über den Kollegen. Joshua Jackson hatte James Van Der Beek schon vor dessen Tod mit dem Satz "Er ist der, den alle lieben" gewürdigt.

"Mann mit einer Überzeugung"

"Er wurde zu dem, was wir früher einfach einen guten Menschen nannten", so Joshua Jackson weiter bei "Today". Er nannte Van Der Beek "einen Mann mit einer Überzeugung, einem Glauben, der es ihm ermöglichte, sich dem Unmöglichen mit Anmut zu stellen, einem unglaublichen Partner und Ehemann, einfach einem echten Mann, der für seine Familie da war, und einem wunderbaren, gütigen, neugierigen, interessierten und engagierten Vater".

Joshua Jackson setzt sich selbst für die Früherkennung von Krebserkrankungen ein. Mit der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und dem Pharmakonzern AstraZeneca wirbt er für die Kampagne "Get Body Checked Against Cancer".

Joshua Jackson setzt sich für Früherkennung von Krebs ein

Vor allem seine Geschlechtsgenossen hat Jackson mit der Kampagne im Blick. "Männer sprechen nicht gerne darüber. Wir gehen nicht gerne zum Arzt, wir beschäftigen uns nicht gerne mit solchen Dingen", sagte der Kanadier. "Ich weiß, dass es in vielen Lebensbereichen hilfreich sein kann, sich nichts anmerken zu lassen, aber in diesem Fall ist das überhaupt nicht hilfreich", fügte er hinzu.

"Ich bin in dem Alter, oder? Wie so viele Menschen ist auch meine Familie von Krebs betroffen", so der Darsteller über seine Motivation, sich zu engagieren. Auch die Erkrankung von Van Der Beek habe zu der Entscheidung beigetragen.

James Van Der Beek hatte im November 2024 bekannt gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Die Diagnose hatte er ein Jahr vorher bekommen. Er hinterlässt sechs Kinder.

Katie Holmes schrieb offenen Brief an James Van Der Beek

Nach dem Tod von James Van Der Beek haben sich bereits andere Kolleginnen und Kollegen von "Dawson's Creek" zu Wort gemeldet. Katie Holmes (47) veröffentlichte auf Instagram einen handgeschriebenen Brief an ihren verstorbenen Freund. "Die gleiche Luft im Land der Fantasie zu atmen und darauf zu vertrauen, dass die Herzen des anderen in ihrem Ausdruck sicher sind - das sind einige der Erinnerungen, zusammen mit Lachen, Gesprächen über das Leben, James-Taylor-Songs", heißt es darin.