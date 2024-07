Davor mit Bradley Cooper liiert: Huma Abedin hat sich mit Milliardärssohn Alex Soros verlobt

1 Feiern ihre Verlobung: Huma Abedin mit ihrem zukünftigen Ehemann Alexander Soros. Foto: imago/MediaPunch / Aaron Schwartz / CNP /MediaPunch

Nach einer kurzen Liason mit Hollywoodstar Bradley Cooper scheint die politische Beraterin Huma Abedin nun die große Liebe gefunden zu haben. Die enge Vertraute von Hillary Clinton hat sich mit dem Sohn von Milliardär George Soros verlobt.











Zuletzt sorgte sie mit einer angeblichen Liason mit Hollywoodstar Bradley Cooper (49) im Jahr 2022 für Schlagzeilen, nun steht sie erneut wegen der Liebe in den Medien. Allerdings mit einem anderen Mann an ihrer Seite: Die politische Beraterin Huma Abedin (47) hat sich mit ihrem Partner Alexander Soros (38) verlobt. Das gab das glückliche Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt, das ein Foto vom Antrag zeigt, bei dem der Milliardärssohn vor seiner Liebsten auf die Knie ging.