Das deutsche Davis-Cup-Doppel startet mit einem unglaublichen ersten Satz, gerät aber plötzlich gegen Außenseiter Peru ins Wanken. Dennoch glückt am Ende der Sieg. Die Ambitionen sind groß.
Düsseldorf - Nach einem kuriosen Punkt im Doppel haben die deutschen Tennisspieler im Davis Cup vorzeitig Peru besiegt und den ersten Schritt zur erneuten Finalrunden-Teilnahme geschafft. Kevin Krawietz und Tim Pütz holten am zweiten Tag der Begegnung nach einem furiosen Beginn mit dem mühsamen 6:0, 2:6, 6:4 gegen Ignacio Buse und Arklon Huertas del Pino den notwendigen dritten Punkt. Damit machte das Duo in Düsseldorf den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde perfekt.