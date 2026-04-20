Shania Geiss (21) und Schwester Davina (22) geben erneut Einblicke in ihr glamouröses Leben: Eine neue Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" startet an diesem Montag um 21:15 Uhr bei RTLzwei (sieben Tage vorab auf RTL+) im Anschluss an "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Von besonderen Promi-Begegnungen über Rennstrecken-Erfahrungen bis hin zu einer Ferrari-Überraschung für Papa Robert Geiss (62) erleben die beiden in ihrer eigenen Doku-Soap wieder verschiedenste Abenteuer. "Es ist wahnsinnig viel passiert", gibt Shania im Interview mit spot on news einen weiteren Einblick in die neuen Episoden. "Wir sind durch ganz Deutschland geflogen, waren auf der Fashion Week, der Tuning-Messe und wir waren Stuntfrauen im Europa-Park!"

In den kommenden Folgen soll es vor allem darum gehen, dass die beiden mehr Verantwortung im Familienbusiness übernehmen. "Früher haben wir eher zugeschaut, jetzt reden wir mit - das verändert die Dynamik in beruflicher Hinsicht schon", erzählt Shania über die Beziehung zu Vater Robert und Mutter Carmen Geiss (60): "Ich glaube, dass unsere Eltern uns dadurch auch mehr und mehr als Erwachsene sehen und nicht 'nur' als ihre Kinder." In manchen Momenten seien die beide dann schon eine Art "Geschäftspartnerinnen", fügt Davina an. "Im nächsten wieder die Töchter. Das gehört bei uns dazu. Aber natürlich sind wir über die Jahre erwachsener geworden und haben jetzt eine andere Beziehung als noch vor fünf Jahren."

"Wir stehen auf eigenen Beinen"

Als Töchter so starker und bekannter Eltern eine eigene Identität zu entwickeln, sei "definitiv eine Herausforderung, weil man schnell in eine Schublade gesteckt wird", gibt Shania zu. "Gleichzeitig sind wir auch eigenständige Menschen und sind erfolgreich in dem, was wir machen. Wir stehen auf eigenen Beinen", betont Davina. Dabei ist der 22-Jährigen auch wichtig, dass die beiden nicht "die Kinder von ..." sind. "Wir haben schließlich gemeinsam als Familie vor über 15 Jahren mit 'Die Geissens' angefangen. Natürlich waren wir da klein, aber dennoch stehen wir seit Kindheitstagen vor der Kamera und haben uns mittlerweile etwas eigenes aufgebaut."

Vorschreiben lassen sie sich von ihren Eltern also nichts. "Klar gibt es Diskussionen, aber am Ende müssen wir unseren eigenen Weg gehen - auch wenn der nicht immer allen gefällt", sagt Shania. "Aber eigentlich sind wir uns als Familie da schon immer einig." Und wann kracht es dann doch mal in dem vierköpfigen Familienverband? "Wenn alles gleichzeitig passiert - Stress, Erwartungen und Emotionen", berichtet die 21-Jährige. Ihre Schwester ergänzt: "Und wenn jeder seine eigene Meinung hat und keiner nachgibt (lacht)."

Carmen Geiss ist "eine richtige Löwen-Mama"

Im Interview machen die Schwestern vor allem deutlich, wie sehr sie mit ihren Eltern verbunden sind. "Ich würde sagen, ich bin einfach die Kopie von Mama und Shania die Kopie von Papa", beschreibt Davina. "Vielleicht nicht vom Aussehen, aber vom Charakter. Mama und ich sind ruhiger. Im Gegensatz dazu haben Shania und Papa eine etwas stärkere Personalität." Über ihre Mutter schwärmt Davina: "Sie ist eine richtige Löwen-Mama! Sie ist so stark und hat schon vieles mitgemacht. Das bewundern wir sehr, sie ist eine tolle Mama. Und man merkt ihr an, dass sie für uns als Familie jeden Tag kämpft. Sie würde für ihre Familie alles tun." Die Schwestern wünschen sich laut Shania für die Zukunft, "dass wir weiterhin einen so großartigen Familienzusammenhalt haben und uns nicht aus den Augen verlieren!"

Dass die enge Verbindung zu ihren Eltern bis heute da ist, dazu tragen sicherlich auch die zahlreichen gemeinsamen Reisen bei. Bei all den schönen Locations, die die Schwestern immer wieder erleben: Könnten Sie sich einen anderen Wohnort als Monaco vorstellen? Davina stellt klar: "Nein, können wir nicht, Monaco ist unser zu Hause! Aber natürlich lieben wir unser Sommerhaus in Saint-Tropez und zum Beispiel könnte ich mir auch eine Immobilie in Kitzbühel vorstellen, weil ich den Ort liebe. Aber wer weiß, was das Leben so für einen bereit hält."