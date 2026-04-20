Davina und Shania Geiss erzählen im Interview von ihren Gemeinsamkeiten mit ihren Eltern und verraten, ob sie ihren Wohnort Monaco jemals verlassen würden.
Shania Geiss (21) und Schwester Davina (22) geben erneut Einblicke in ihr glamouröses Leben: Eine neue Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" startet an diesem Montag um 21:15 Uhr bei RTLzwei (sieben Tage vorab auf RTL+) im Anschluss an "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Von besonderen Promi-Begegnungen über Rennstrecken-Erfahrungen bis hin zu einer Ferrari-Überraschung für Papa Robert Geiss (62) erleben die beiden in ihrer eigenen Doku-Soap wieder verschiedenste Abenteuer. "Es ist wahnsinnig viel passiert", gibt Shania im Interview mit spot on news einen weiteren Einblick in die neuen Episoden. "Wir sind durch ganz Deutschland geflogen, waren auf der Fashion Week, der Tuning-Messe und wir waren Stuntfrauen im Europa-Park!"