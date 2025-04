Der US-amerikanische Sänger und Musiker David Thomas (1953-2025) ist tot. Der Frontmann der Band Pere Ubu ist am 23. April im Alter von 71 Jahren verstorben. Das hat die Band in den sozialen Medien, unter anderem via Facebook, mitgeteilt.

Der Leadsänger von Pere Ubu und Rocket From The Tombs sowie Kopf hinter mehreren Soloprojekten ist der Mitteilung zufolge am Mittwoch "nach langer Krankheit" in seiner Wahlheimat Großbritannien verstorben. Seine Ehefrau und jüngste Stieftochter seien an der Seite des Musikers gewesen, als er einschlief. Er soll in seine Heimat, auf eine Farm in Pennsylvania, überführt werden. Thomas habe darauf bestanden, dort "in die Scheune geworfen" zu werden.

Lesen Sie auch

David Thomas arbeitete noch an Musik und einer Autobiografie

David Thomas, der als Gründungsmitglied die einzige durchgehende Konstante von Pere Ubu seit den Siebzigern war, habe zusammen mit seiner Band zuletzt noch die Aufnahmen zu einem neuen Album abgeschlossen, wie es weiter heißt. Der Sänger habe gewusst, "dass es sein letztes sein würde". Die Platte soll noch abgemischt und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Auch habe Thomas eine Autobiografie geschrieben. Die Arbeit daran habe er nicht abschließen können, das Buch soll allerdings noch fertiggestellt werden. Nähere Informationen gibt es dazu bisher nicht.

Die Fans wolle man laut des Beitrags mit den eigenen Worten des Sängers zurücklassen: "Mein Name ist David Fucking Thomas... und ich bin der Leadsänger der besten verdammten Rock-'n'-Roll-Band der Welt."