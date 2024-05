1 David Sanborn starb im Alter von 78 Jahren. Foto: dpa/Skip Bolen

Der Jazz-Saxofonist David Sanborn ist im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Prostatakrebs -Erkrankung gestorben. Der vielfach preisgekrönte Sanborn galt als einer der erfolgreichsten Saxofonisten der vergangenen Jahrzehnte in den USA.











Link kopiert



Der Jazz-Saxofonist David Sanborn ist tot. Sanborn sei am Sonntag im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben, teilte die Familie am Montag auf X mit. Das Management von Sanborn bestätigte die Mitteilung auf Anfrage gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in New York.