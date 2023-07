Von Stuggi TV an Noppers Seite

Der 32-jährige Chefredakteur des Stuttgarter Online-Senders wird am 1. Oktober Sprecher des Oberbürgermeisters.









Die seit Pfingsten währende Hängepartie ist zu Ende, Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) hat nun einen Sprecher, der sich voll und ganz darauf konzentrieren kann, das Stadtoberhaupt auf allen Kanälen ins rechte Licht zu rücken: David Rau, der 32-jährige Gründer und Chefredakteur des Online-Senders Stuggi TV, übernimmt vom 1. Oktober an die Herausforderung. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Mittwoch unter dem Tagesordnungspunkt 63 mitgeteilt bekommen. Rau galt allerdings schon vor der Ausschreibung als gesetzt. Die Stelle wurde nicht zusätzlich geschaffen, sondern aus der Presseabteilung in den OB-Bereich übertragen. Den Chefposten bei Stuggi TV wird der Trägerverein, die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, nun zügig ausschreiben.