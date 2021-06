1 David Odonkor und Suzan 2015 Foto: imago images/APress

15 Jahre hat ihre Beziehung gehalten, nun ist es vorbei: Ex-Fußballstar David Odonkor und seine Frau Suzan haben ihre Trennung bekannt gegeben.

Nach über 15 Jahren Beziehung haben sich David (37) und Suzan Odonkor (36) getrennt. Der "Bild"-Zeitung erklärte der ehemalige WM-Held, dass das Paar sich dazu entschieden habe, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Obwohl sie nun kein Paar mehr seien, stünden sie sich mit Liebe und Respekt gegenüber, erklärt der 37-Jährige. "Wir haben wundervolle 15 Jahre gemeinsam gehabt und eine wundervolle Tochter, für die wir auch immer gemeinsam da sein werden", fügt Odonkor an.

Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt und schon ein Jahr später geheiratet, 2008 kam ihre Tochter Adriana auf die Welt. Für seine Karriere bei Betis Sevilla wanderte die Familie zeitweise nach Spanien aus. Nach seinem Karriereende war Odonkor gern gesehener Gast in TV-Shows. So gewann er 2015 die dritte Staffel von "Promi Big Brother" und nahm 2017 mit seiner Frau an der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" teil.