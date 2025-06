1 David Lynch ist im Januar gestorben. Foto: ddp/Todd Wawrychuk

Die persönliche Sammlung des verstorbenen Kult-Regisseurs David Lynch wurde für 4,25 Millionen Dollar versteigert. Fast 450 Gegenstände aus seinem Leben und Schaffen wechselten den Besitzer.











Die persönliche Sammlung von Kult-Regisseur David Lynch (1946-2025) hat bei einer Auktion am 18. Juni in Beverly Hills stolze 4,25 Millionen Dollar eingespielt. Rund 450 Gegenstände aus dem Besitz des im Januar verstorbenen "Twin Peaks"-Schöpfers gingen an neue Besitzer.