David Justice packt aus: Sie kochte nicht, putzte nicht: Ex-Mann schießt gegen Halle Berry

Halle Berrys erste Ehe mit David Justice hielt nur wenige Jahre. Der Ex-Baseballprofi führt das heute auf ihre angeblich schlechten Hausfrauenqualitäten zurück: Sie habe weder gekocht noch geputzt und auch nicht "wirklich mütterlich" gewirkt.
David Justice (59), der erste Ehemann von Schauspielerin Halle Berry (58), hat über die erstaunlichen Gründe für ihre Trennung vor rund 30 Jahren gesprochen. Er bemängelte unter anderem, Berry habe weder gekocht noch geputzt - weshalb er sich schon kurz nach der Hochzeit 1993 fragte, ob sie überhaupt die richtige Partnerin für Kinder sei.