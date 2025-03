David Johansen, Frontmann der New York Dolls, ist tot. Wie seine Tochter bestätigt, ist der Sänger am Freitag gestorben. Er sei umgeben von Musik, Blumen und seiner Familie friedlich eingeschlafen.

David Johansen (1950-2025), das letzte noch lebende Gründungsmitglied der New York Dolls, ist verstorben. Der Sänger und Schauspieler, der auch unter dem Pseudonym Buster Poindexter bekannt war, wurde 75 Jahre alt.

Der Frontmann der New York Dolls sei "friedlich zu Hause [...] im Sonnenlicht, umgeben von Musik und Blumen", gestorben. Das bestätigt Johansens Tochter Leah Hennessey dem US-Magazin "People". Er habe noch ihre Hand und die seiner Ehefrau Mara Hennessey gehalten: "Nach einem Jahrzehnt schwerster gesundheitlicher Beeinträchtigung starb er eines natürlichen Todes." Ein Sprecher Johansens bestätigt auch dem "Rolling Stone" die traurige Nachricht.

Lesen Sie auch

David Johansen litt seit Jahren an Krebs

Erst vor wenigen Wochen war einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, dass Johansen an einem Hirntumor und Krebs im vierten Stadium litt. Tochter Leah teilte mit, dass sich ihr Vater wegen seiner Krebserkrankung seit fast einem Jahrzehnt in intensiver Behandlung befunden habe. Vor rund fünf Jahren sei dann der Hirntumor entdeckt worden. Der Sänger sei im vergangenen Jahr auch noch gefallen und habe sich den Rücken an zwei Stellen gebrochen, seither sei er ans Bett gefesselt gewesen.

"David und seine Familie waren zutiefst berührt von der großen Liebe und Unterstützung, die sie in letzter Zeit erfahren haben, nachdem sie mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit gegangen waren", erklärt Hennessey weiter. "Er war dankbar dafür, dass er vor seinem Tod noch die Möglichkeit hatte, mit so vielen Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu treten."

Den meisten dürfte Johansen insbesondere als Mitglied der New York Dolls oder aus dem 1988 veröffentlichten Film "Die Geister, die ich rief...", in dem er an der Seite von Bill Murray (74) spielte, bekannt gewesen sein.