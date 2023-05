3 David Jackson ist der neue Bachelor. Er spielte drei Jahre Basketball in Haiterbach. Foto: RTL / Frank J. Fastner

Ab dem 1. März werden bei RTL wieder Rosen verteilt und David Jackson macht sich als Bachelor auf die Suche nach seiner Traumfrau. Der 32-Jährige kommt aus Stuttgart, die sportliche Vergangenheit des Bachelors liegt allerdings im Nordschwarzwald.









Die Liebesreise nach Mexiko beginnt und Jackson muss sich in der RTL-Sendung zwischen 23 Kandidatinnen entscheiden. Ob er am Ende seine letzte Rose an die Albstädterin Angelina Utzeri vergibt, bleibt noch offen. Der gelernte Versicherungskaufmann hat nach einem Bericht des Schwarzwälder Boten aber noch mehr Verbindungen in die Region. Denn der 32-Jährige ist auch im Kreis Calw kein Unbekannter. Dies hat mit einem seiner Hobbies zu tun - dem Basketball spielen. Auf seinem Instagram-Profil teilt er diese Leidenschaft in älteren Beiträgen auch mit seinen 186.000 Followern.