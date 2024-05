„Millennium Symphony“ heißt das neue Crossover-Album David Garretts, das im Herbst erscheint. Mit für Violine, Orchester und Band bearbeiteten Songs von Taylor Swift, Ed Sheeran und Co. startet der Musiker dann im März 2025 in Deutschland eine Welttournee.

Wenn dieser Text erscheint, sitzt David Garrett bestimmt wieder mal in einem Flugzeug – wahrscheinlich hoch über den Wolken von Mexiko. Er wohnt zwar seit ein paar Jahren in einem ziemlich hübschen Apartment direkt am New Yorker Broadway (dass Heidi Klum seine Nachbarin ist, will er weder bestätigen noch dementieren), doch zu Hause ist er fast nie. Er ist der Vielflieger unter den Geigern dieser Welt. Seit anderthalb Jahren jettet er auf seiner „Iconic“-Tour von Kontinent zu Kontinent, spielt mit seinem Trio jetzt noch bei ein paar letzten Konzerten in Monterrey, Guadalajara, Mexico City und Puebla Stücke von Vivaldi, Schubert, Dvorak oder Mozart. Dann endlich darf er sich eine Weile ausruhen.

David Garrett: „Shape of You“

Tatsächlich sieht Garrett beim kurzen Zwischenstopp in Köln ein bisschen übermüdet aus. Er ist aber Profi und Enthusiast genug, um sich das nicht wirklich anmerken zu lassen. Und als er am Ende der Pressekonferenz im Flora am Botanischen Garten nur mit seiner Geige, einer Bassdrum und einer Loop Station eine verblüffend vielschichtige Version von Ed Sheerans „Shape of You“ spielt, applaudieren auch die Journalisten anerkennend.

Miley Cyrus, Harry Styles, Taylor Swift

Garrett (43) stellt hier die Pläne seines „Millennium Symphony“-Projekts vor. Im Oktober erscheint das Album, das in der Deluxe-Version 25 Songs aus den vergangenen 25 Jahren enthält: ein Crossover-Album, auf dem er einige der größten Hits dieses Jahrtausends für Geige, Orchester und Band neu arrangiert hat. Ed Sheeran ist da in guter Gesellschaft. Auch Nummern von Miley Cyrus, Harry Styles, Taylor Swift, David Guetta oder Kylie Minogue sind darauf versammelt – aber auch zwei Titel deutscher Interpreten: „Mein Herz brennt“ von Rammstein und „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg.

„Millennium Symphony“ erscheint am 18. Oktober

Die Stadionhymne „Seven Nation Army“ von den White Stripes „war natürlich ein Give Away“, sagt Garrett, aber Songs von The Weeknd oder Rihanna, die nicht auf so einem prägnanten Gitarrenriff beruhen, verlangen etwas mehr Arbeit und gute Ideen. Zwei Jahre hat er an diesem Projekt gearbeitet und das Album dann in den Jungle City Studios in New York aufgenommen: „Ich habe mich viel getraut“, sagt er. Was er damit meint, führt er bei der Pressekonferenz dann am Beispiel von „Survivor“ von Destiny’s Child vor: Erst spielt er nur die Melodie auf der Geige, setzt dann eine Oktave drauf – und plötzlich klingt der Chorus wie eine kammermusikalische Kostbarkeit – und das nicht nur, weil die Geige, die er gerade spielt die „Baltic“ von Guarneri del Gesù ist, die einige Millionen Euro wert ist.

Welttournee startet in Deutschland

Am 18. Oktober erscheint die Platte. David-Garrett-Fans dürfen sich aber nicht nur auf das Crossover-Album freuen, sondern auch auf die „Millennium Symphony“-Welttournee, die im März 2025 beginnt – die erste Kooperation des aus Aachen stammenden Geigenvirtuosen mit dem Konzertveranstalter Live Nation.

Auftakt der Tour, bei der Garrett von einem kompletten Orchester und einer Band begleitet wird, ist am 20. März in München (Olympiahalle). Weitere Termine in Deutschland sind: 24. März Mannheim (SAP Arena), 25. März Stuttgart (Schleyerhalle), 26. März Oberhausen (Rudolf-Weber-Arena), 28. März Hamburg (Barclays Arena), 29. März Berlin (Uber Arena), 1. April Hannover (ZAG Arena), 2. April (Leipzig (Quarterback Immobilien Arena), 3. April Köln (Lanxess Arena), 6. April Frankfurt (Festhalle). Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 15. Mai, um 10 Uhr (Presale) beziehungsweise am Donnerstag, 16. Mai, ebenfalls um 10 Uhr.

Tickets und Infos unter: www.livenation.de.