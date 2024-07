David Friedrich: Einstiger Bachelorette-Gewinner hat sich verlobt

David Friedrich (34) hat seiner Partnerin Sina Lacey (30) die Frage aller Fragen gestellt. Das teilte der "Bachelorette"-Gewinner aus dem Jahr 2017 am 22. Juli auf seinem Instagram-Account mit seinen Followern. "Sie hat Ja gesagt. Das Leben ist kurz. Wir denken es uns nur lang. Wir wissen nie, wie lange wir uns noch haben, deswegen ist es wichtig, 'Ich liebe dich' zu sagen", schrieb er unter seinen neusten Beitrag.

Der Antrag ist offenbar im gemeinsamen Urlaub in Tirol passiert, wie die Bilder zeigen. Darauf strahlt seine frisch gebackene Verlobte unter anderem vor Bergpanorama mit ihrem Verlobungsring stolz in die Kamera. "Wir hatten wunderschöne zwei Wochen. Viel Liebe, die besten Freunde und alles frei von Sorgen", resümierte Friedrich den Urlaub, in dem seine Partnerin auch noch ihren runden Geburtstag feierte.

Liebesglück nach "Die Bachelorette"

2017 hatte David Friedrich, der auch als Schlagzeuger der Band Electric Callboy bekannt ist, noch im TV nach der großen Liebe gesucht. Bei "Die Bachelorette" erhielt er die letzte Rose von Jessica Paszka (34, heute Jessica Haller) und war anschließend bis Ende September 2017 mit ihr liiert. Von 2019 bis Anfang 2021 war er dann mit Maxime Herbord (29) zusammen - die ihrerseits direkt nach der Trennung zur Protagonistin von "Die Bachelorette" wurde.

Seit 2021 ist nun Sina Lacey die Frau an Friedrichs Seite. Die 30-Jährige lernte er ebenfalls über RTL kennen, wo sie als Redakteurin arbeitete und ihn interviewte. "Ich liebe Sinas humorvolle Art, ihre absolut lebensfrohe Einstellung sowie ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Ihr großes Herz und Gutmütigkeit ohne jegliche Gegenerwartung", schwärmte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat im Oktober 2021 auf Instagram von seiner Partnerin.