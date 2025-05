David di Donatello Awards: Kylie Jenner und Timothée Chalamet erstmals auf rotem Teppich als Paar

Seit 2023 sind die beiden zusammen. Offizielle Paarfotos von ihnen bei öffentlichen Veranstaltungen gibt es nur wenige. Einen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt haben sie bislang gemieden. Jetzt haben sich Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) zum ersten Mal als Paar auf einem roten Teppich gezeigt, wie verschiedene Medien auf X posten.

Bei der 70. Verleihung des David di Donatello Awards, der bedeutendste italienische Filmpreis, in Rom traten Kylie Jenner und Timothée Chalamet erstmals gemeinsam vor die Fotografen. Die Make-up-Mogulin schmiegte sich in einem tief ausgeschnittenen, bodenlangen schwarzen Kleid an den Star aus dem Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown". Er wählte einen schwarzen Samtanzug, um bei der Preisverleihung den besonderen Special-David-Preis für seine illustre Karriere entgegenzunehmen.

Piera Detassis, Präsidentin der Akademie des italienischen Films, sagte laut "Hollywood Reporter" über den Sohn eines Franzosen und einer US-Amerikanerin: "Timothée Chalamets europäische Herkunft und sein amerikanischer Hintergrund machen ihn zu einem der talentiertesten Protagonisten des heutigen internationalen Kinos, der in der Lage ist, sowohl ein Künstler als auch ein Star zu sein, der Trends und Stile hervorbringt."

Das erwartete Pärchen-Debüt bei der Met Gala schwänzte Chalamet

Bei der kurz zuvor statt gefundenen Met Gala in New York schritt die Unternehmerin noch mit einer anderen Begleitung die legendäre Treppe des Metropolitan Museum of Art hinauf. Die jüngere Schwester von Kim Kardashian (44) posierte mit Maximilian Davis, dem Kreativdirektor von Salvatore Ferragamo, für die Fotografen statt mit ihrem Freund. Der "Wonka"-Schauspieler zeigte sich erst auf der After-Show-Party an ihrer Seite. Wichtiger als die alljährliche, als "Mode-Oscar" bekannte, Veranstaltung war ihm ein Basketballspiel der New York Knicks.