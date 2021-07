Inzidenz unter zehn Fällen Auch Stuttgart kann jetzt weiter lockern

Es hat wieder etwas gedauert in der Landeshauptstadt, weil die Inzidenz nun aber auch in Stuttgart unter der Marke von zehn Fällen pro 100 000 Einwohner liegt, kann auch hier weiter gelockert werden. So sind private Treffen mit bis zu 25 Personen ohne Einschränkungen wieder möglich.