David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen

Sein voller Name lautet künftig Sir David Beckham. Der ehemalige Fußball-Star ist auf Schloss Windsor von König Charles zum Ritter geschlagen worden.

Schon seit dem Sommer war bekannt, dass Fußballlegende David Beckham (50) künftig den Titel "Sir" tragen wird. Am Dienstag machte König Charles III. (76) es offiziell: Auf Schloss Windsor schlug der Monarch den ehemaligen Star von Manchester United vor den Augen seiner Ehefrau Victoria (51) sowie seinen Eltern Ted (77) und Sandra (76) zum Ritter, wie unter anderem die BBC berichtet.

David Beckham liebt sein Land "Ich könnte nicht stolzer sein. Die Leute wissen, wie patriotisch ich bin - ich liebe mein Land", erklärte Beckham bei der Zeremonie. Der 115-malige Nationalspieler und ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde für seine Verdienste um den Fußball und die britische Gesellschaft zum Ritter geschlagen.

Lesen Sie auch: Prinz William schlägt auf, während Andrew abtaucht (von Theresa Schäfer)

Wie die "Daily Mail" berichtet, trug er zu dem Anlass einen eigens von seiner Ehefrau Victoria designten Anzug. Ein Video des Events zeigt König Charles und Beckham, wie sie nach dem offiziellen Ritterschlag noch einige Momente angeregt lächelnd miteinander plaudern.

Große Erfolge auf dem Platz

Beckham kann auf zahllose Karrierehöhepunkte als Fußballer zurückblicken, etwa den Gewinn der Champions League mit Manchester United im Jahr 1999, Meistertitel in Frankreich, England, Spanien und den USA sowie die Teilnahme an drei Fußball-Weltmeisterschaften.

Daneben ist Beckham schon seit dem Jahr 2005 ein UNICEF-Botschafter sowie seit vergangenem Jahr Botschafter der King's Foundation, einer Wohltätigkeitsorganisation von König Charles.