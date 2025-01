David Baileys „Eighties“: Die lustvolle Dekadenz der 80er

1 Stilvoller Eisgenuss, fotografiert für die „Vogue Italia“ im Jahr 1981 Foto: Taschen/David Bailey

Modisch waren die 80er eine Zeit der Extreme. Es herrschte eine Lebenslust als Kampfansage, die an heute erinnert. In einem neuen Bildband blickt der Fotograf David Bailey auf ein glamouröses Jahrzehnt.











Wer kürzlich bei Melania Trumps Hut mit der breiten Krempe an die 80er denken musste, lag schon richtig: So erinnerte die amerikanische First Lady auch an dieses Jahrzehnt, in dem sie selbst als Model stilistisch geprägt wurde. Ein Modejahrzehnt, auf das man heute oft spöttisch herabblickt. War das nicht viel zu schrill, geradezu geschmacklos – die gigantischen Schulterpolster, die Aerobic-Outfits und toupierten Dauerwellen?