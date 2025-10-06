Daumendrücken ohne Fürstin: Fürst Albert II. zittert mit dem AS Monaco im Derby

Mit Schal in Vereinsfarben, aber ohne Begleitung von Charlène: Fürst Albert II. fiebert auf der Tribüne mit seinem AS Monaco mit - ausgerechnet im Derby gegen Nizza. Dabei erwartete ihn ein Wechselbad der Gefühle.
Als glühender Fan des AS Monaco drückt Albert II. (67) seinem Verein immer wieder im Stadion die Daumen. So auch am vergangenen Sonntag. Der regierende Fürst des Stadtstaates zeigte sich bei dem Spiel seines Vereins gegen OGC Nizza auf der Tribüne. Über seinem blauen Sakko trug er einen rot-weißen Schal - die Vereinsfarben des AS Monaco.