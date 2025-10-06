Daumendrücken ohne Fürstin: Fürst Albert II. zittert mit dem AS Monaco im Derby

Mit Schal in Vereinsfarben, aber ohne Begleitung von Charlène: Fürst Albert II. fiebert auf der Tribüne mit seinem AS Monaco mit - ausgerechnet im Derby gegen Nizza. Dabei erwartete ihn ein Wechselbad der Gefühle.

Als glühender Fan des AS Monaco drückt Albert II. (67) seinem Verein immer wieder im Stadion die Daumen. So auch am vergangenen Sonntag. Der regierende Fürst des Stadtstaates zeigte sich bei dem Spiel seines Vereins gegen OGC Nizza auf der Tribüne. Über seinem blauen Sakko trug er einen rot-weißen Schal - die Vereinsfarben des AS Monaco.

Zunächst gab es für Albert II. im Côte-d'Azur-Derby nicht viel zu jubeln. Nizza ging in Führung, nach 42 Minuten stand es bereits 0:2. Noch vor der Pause schaffte allerdings Ansu Fati (22) den Anschlusstreffer für die Monegassen. Der spanische Ex-Nationalspieler erzielte zudem in der zweiten Halbzeit den Ausgleichstreffer - übrigens fielen beide Tore per Elfmeter.

Trotz langer Überzahl - nach einem Platzverweis für Nizza - musste Albert II. vergeblich auf den Siegtreffer warten. Sein Herzensklub steht nach dem Unentschieden jedoch immerhin auf Platz 5 der Tabelle der französischen Liga.

Ohne Charlène - Gespräch mit dem Klubpräsidenten

Wie Bilder aus dem Stadion zeigen, verfolgte Albert II. das Spiel höchst konzentriert. Ab und zu steckte er mit dem Klubbesitzer, dem russisch-zypriotischen Milliardär Dmitri Jewgenjewitsch Rybolowlew (58) die Köpfe zusammen.

Charlène (47) oder andere royale Begleiter waren nicht zu sehen. Dafür hatte die Fürstin kürzlich ohne Albert eine wichtige Veranstaltung der Sportwelt besucht. Die ehemalige Leistungssportlerin besuchte am 22. September in Paris die Ballon-d'Or-Gala für die besten Fußballer der Welt - ohne ihren Ehemann.