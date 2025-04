Dauerstreit um Brandruine in Nürtingen: Gericht gibt grünes Licht für Abriss des Schandflecks

Megakran am Kraftwerk Altbach/Deizisau 600 Tonnen Gewicht: das Dieselmonster und die Energiewende

Es ist eine der größten Baumaschinen seiner Art in Europa: Am Kraftwerk Altbach/Deizisau steht ein gigantischer Raupenkran. Wir durften einen Blick auf und in das 600-Tonnen-Fahrzeug werfen. Der Auftrag der Dieselmaschine: der Kohleausstieg.