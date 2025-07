Dauerregen oder endlich Sonne?: So wird das Wetter in Stuttgart

Regen, Gewitter und viele Wolken – Sommerwetter sieht anders aus. Viele Menschen in Stuttgart und Region dürften sich nun fragen: Wann kommt der Sommer zurück? Der Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat mit Blick auf Stuttgart keine guten Nachrichten für die kommenden Tage: „Leider kann man nicht viel Sommerliches versprechen.“

Aktuell überdecke ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet weite Teile Mitteleuropas, das am Sonntag für eine mäßig warme Luftmasse und heftige Schauer und Gewitter sorgte. „Mit einer Kaltfront in der Nacht ist jetzt eine etwas kühlere Luft eingeflossen. Diese bringt zunächst noch kräftigen Regen“, sagt der Meteorologe. Dieser lasse im Tagesverlauf nach, man müsse aber trotzdem mit Schauern rechnen. In Stuttgart liege die Temperatur am Montag bei etwa 19 Grad.

Die Nacht zum Dienstag sei meistens niederschlagsfrei, so Puckert. Die besten Aussichten in dieser Woche gebe es wahrscheinlich am Dienstag. „Da scheint gelegentlich auch mal die Sonne.“ In Stuttgart seien kurze Schauer möglich. Die Temperaturen gehen wieder Richtung 20 Grad.

Der Mittwoch sei unbeständig und halte erneut Schauer bereit, sagt der Meteorologe. An diesem Grad beträgt die Temperatur dann um die 20 Grad.

Kommt der Sommer in der zweiten Wochenhälfte wieder? Laut den Prognosen des DWD ist damit nicht zu rechnen. „Der weitere Verlauf ist leider wechselhaft und kühl“, so Puckert. Auch am Donnerstag rechnet er mit Schauern für Stuttgart im Wechsel mit Wolkenlücken. Die Höchsttemperatur liege bei maximal 23 Grad. Auch am Freitag wird das Wetter laut DWD sehr wechselhaft mit einigen Schauern und Gewittern. Die Temperatur steige etwas an auf 24 Grad.