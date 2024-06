Dauerregen in der Region Stuttgart

1 Die Feuerwehren im Landkreis Göppingen sind im Dauereinsatz. Auch in Stuttgart gab es zahlreiche Einsätze. Foto: 7aktuell.de

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle muss die Feuerwehr Stuttgart am Wochenende zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Das waren die Einsatzschwerpunkte.











Die anhaltenden Regenfälle haben am Samstag und Sonntag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in der Region Stuttgart geführt. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilt, kam es in einigen Landkreisen zu überfluteten Straßen oder vollgelaufenen Kellern. Ein Überblick über die besonders betroffenen Gemeinden: