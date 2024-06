1 Dauerregen in Baden-Württemberg, hier ein Bild aus dem oberschwäbischen Ochsenhausen – wo kam am meisten herunter? Foto: dpa/Thomas Warnack

Am Wochenende regnet es in Teilen Baden-Württembergs quasi ununterbrochen. Unsere Livetabelle zeigt, an welchen Orten die Niederschläge am stärksten waren. Teils sind die Werte extrem. Wie ist es an Ihrem Ort?











Der Dauerregen am Wochenende führt zu Warnungen vor extremem Unwetter und Überschwemmungen – Aktuelles dazu in unserem Newsblog. Wo kommt am meisten Niederschlag herunter?