Es regnete in der Nacht im Südwesten und Westen Deutschlands heftig, aber anders als befürchtet hielten sich die Einsätze für Feuerwehr und Polizei in Grenzen. Und: Wie wird das Wetter an Pfingsten?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern im Süden und Westen Deutschlands. Insbesondere betroffen ist das Saarland und der Süden von Rheinland-Pfalz. Hier galt am Freitagmorgen (17. Mai) eine Warnung vor extremen Unwettern der höchsten Stufe vier. Für einen Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis zur Schweizer Grenze in Baden-Württemberg gab es zudem eine Unwetterwarnung der Stufe drei.

Es sei in diesen Gebieten mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen, teilt der DWD mit. Im Saarland sowie im südlichen Rheinland-Pfalz könnten bis zu 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in 12 bis 15 Stunden fallen. Außerdem drohen hier am Freitagvormittag einzelne Gewitter mit Starkregen.

So ist die Wetterlage am Freitagmorgen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Nacht und den Freitag im Südwesten und Westen Deutschlands Dauerregen vorausgesagt. Die starken Regenfälle sollten sich von Baden-Württemberg bis in die Pfalz, in das Saarland und nach Südhessen erstrecken. Der DWD rechnete gebietsweise mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 100 Litern pro Quadratmeter.

Für das Saarland sowie Landkreise in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg galten Unwetterwarnungen. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz warnte wegen Dauerregens in der Nacht zu Freitag vor Hochwasser im Saarland. An den kleineren Saarzuflüssen bestehe am Freitag eine erhebliche Hochwassergefahr, hieß es. Zu rechnen sei mit Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder tief liegenden Gebäuden und Kellern.

Im Südwesten zählte man in der Nacht zwar etwas mehr Verkehrsunfälle, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzte oder Tote habe es aber nicht gegeben. In Stuttgart musste die Feuerwehr Wasser aus dem überschwemmten Berger-Tunnel abpumpen.

Süßen: Unwetter mit Hagel bei Süßen im Landkreis Göppingen. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar/dpa

So wird das Wetter am Freitag

Heute und teils bis in die Nacht zum Samstag (18. Mai) wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hinein im Südwesten und Westen gebietsweise schauerartig regnen. Schwerpunkt der teils unwetterartigen Verhältnisse ist heute früh und vormittags zunächst von Baden-Württemberg bis in die Pfalz und in das Saarland, im weiteren Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag von der Pfalz und der Saar bis zur Eifel. Im Westen und an den Alpen kommt es vereinzelt zu Gewittern. Im Süden sowie im Norden und Osten herrscht stark böiger Wind.

Die Temperaturen liegen im Süden und Westen zwischen 17 und 22 Grad, im Norden und Osten 22 bis 27 Grad. In der Nacht lassen die Niederschläge dann nach und es klart auf.

Kaufbeuren: Ein Auto fährt unter dichten Regenwolken hinter einer Pfütze. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

So wird das Wetter am Samstag

Am Samstag (18. Mai) ist es über der nördlichen Mitte, im Südwesten sowie in Alpennähe wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. In weiten Teilen des Südens und Südostens sowie im küstennahen Binnenland ist es heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 24 Grad.

Gesecke: Ein Blitz schlägt ein. Foto: dpa/Thomas Rensinghoff

So wird das Wetter am Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag (19. Mai) ist es im Süden und Südosten über längere Zeit heiter mit geringer Schauerneigung, was sich aber im Tagesverlauf ändern kann. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 23, im Osten bis 26 Grad.

So wird das Wetter an Pfingstmontag

Am Pfingstmontag (20. Mai) gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, im Tagesverlauf örtlich Schauer oder Gewitter, insbesondere im Süden. Vor allem über der Mitte Deutschlands ist es gebietsweise auch länger sonnig und weitgehend trocken. Angenehme 22 bis 26 Grad herrschen, an der See und im höheren Bergland ist es etwas kühler.

In der Nacht zum Dienstag (21. Mai) sind im Süden und Südwesten gebietsweise gewittrige Regenfälle zu erwarten. Sonst ist es aufgelockert und meist trocken bei 13 bis 7 Grad.