Der Vorverkauf für die bekannte Gartenschau in Ludwigsburg startet am 25. Februar und dauert drei Wochen. Am 17. März wird das Blühende Barock eröffnet.









Blüba-Fans aufgepasst: Der Dauerkartenvorverkauf startet am Samstag 25. Februar. Saisonbeginn ist am 17. März. Drei Wochen lang gibt es die Dauerkarten dann zu einem vergünstigten Preis. Allerdings liegt der über den drei Vorjahren. Bis 16. März kostet eine Dauerkarte für einen Erwachsenen 40 Euro, das sind fünf Euro mehr als im Vorjahr. Vom 17. März an sind es dann 50 Euro und damit acht Euro mehr als in 2022. Kinder (4 bis 15 Jahre), Schüler und Studierende bezahlen im Vorverkauf 25 und regulär dann 32 Euro. Vor einem Jahr waren es im Vorverkauf 22 und 27,50 Euro.

Auch in der Wilhelmgalerie gibt es Karten

Eine Familie mit einem Kind muss 100 beziehungsweise 115 Euro berappen, mit zwei Kindern sind es im Vorverkauf 115 Euro und danach 142 Euro. Eine Familie mit nur einem Elternteil und einem Kind bezahlt 63 beziehungsweise 77 Euro. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet je 11,50 Euro und damit 1,50 Euro mehr als 2022. Für Kindern sind es 5,50 Euro. Der Aufschlag liegt bei 70 Cent.

Die Dauerkarten können am Haupteingang und in der Wilhelmgalerie erworben werden. Im Blüba täglich von 9 bis 18 Uhr am Haupteingang in der Schorndorfer Straße und in der Wilhelmgalerie von Montag bis Samstag von 9.30 bis 19 Uhr. Wie schon in den Vorjahren gibt es beim Kauf einer Karte das Gutscheinheft dazu.