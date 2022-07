11 Auch der ehemalige VfB-Torwart Jens Lehmann gehört zu den ganz alten Hasen im Ligabetrieb. Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Robert Lewandowski ist 33 Jahre alt und will noch lange weiterspielen. Andere Kicker haben gezeigt, dass das noch ziemlich lange gehen kann.















Die medizinische Untersuchung beim FC Barcelona hat bei Weltfußballer Robert Lewandowski nach dessen Aussage zu Ergebnissen geführt, die wohl jeder gerne hört. „Die Tests haben ergeben, dass mein Körper jünger ist als mein tatsächliches Alter“, sagte der vom FC Bayern nach Spanien gewechselte 33-Jährige während einer Pressekonferenz der Katalanen. Er können nicht sagen, wie viele Jahre er noch auf höchstem Niveau Fußball spielen werde. „Aber es werden sicher ein paar sein.“ Lewandowskis Vertrag bei Barça ist bis 2026 gültig.

Fit mit 40

Da geht also noch was. Es gibt Spieler, die haben viel länger ausgehalten – standen noch mit 40 und mehr Jahren auf dem Platz in der Bundesliga. Wer sind die Altershelden des deutschen Fußballs. Sieben Torhüter sind unter den Top-Ten – nur so viel wird verraten.