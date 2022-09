1 Am Donnerstag wurde die neue Radstrecke in Tamm eingeweiht. Foto: Jürgen Bach

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Tamm sind so gut wie beendet. Der Verkehrsminister hat die neue Radroute am Donnerstag frei gegeben.















Seit Ende Februar war die Ortsdurchfahrt von Tamm (Kreis Ludwigsburg) eine Großbaustelle. Weil parallel rund ums Breuningerland an mehreren Stellen die Straßen aufgerissen wurden, war das Verkehrschaos im Tammerfeld an manchen Tagen groß. Bald heißt es wieder: freie Fahrt. Ab diesem Samstag gilt das zunächst zwei Tage lang nur für Radfahrer. Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) hat am Donnerstag den neuen Radweg in Tamm eröffnet. Mit dem Neubau wurde eine Lücke im kreisweiten Radnetz geschlossen, nun ist die Fahrt durch Tamm in Ost-West-Richtung ohne Unterbrechung möglich. Zuvor war das nur von Nord nach Süd der Fall.

Für Autofahrer soll die Strecke, die bis zu 20 000 Fahrzeuge täglich nutzen, bis zum Montag, 12. September, fertig werden. Dann wird auch die Vollsperrung aufgehoben. „Wir haben unserer Bürgerschaft einige Unannehmlichkeiten zugemutet, aber letztendlich hat es sich gelohnt, denn der Lückenschluss trägt einen großen Teil zur Fahrradmobilität bei“, sagte Tamms Bürgermeister Martin Bernhard. Die Baukosten, die Stadt und Land gemeinsam tragen, belaufen sich auf knapp 2,4 Millionen Euro. Foto: Jürgen Bach