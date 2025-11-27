Seit Jahren schon wabert ekelhafter Gestank durch den südwestlichen Teil Leonbergs. Im Sommer machte OB Cohn den Betroffenen Hoffnung. Gibt es nun endlich eine Klärung?
Viele Leonbergerinnen und Leonberger sind nach wie vor von dem üblen Gestank betroffen, der häufig durch das südwestliche Stadtgebiet wabert. Sind es heiße Kunststoffbeschichtungen? Bitumen? Die Theorien sind vielfältig. Nun gibt die Stadt bekannt, dass sie trotz intensiver Nachforschungen die Geruchsquelle zwar lokalisiert habe, jedoch „einen Verursacher nicht belastbar nachweisen könne“.