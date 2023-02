1 Wie lange geht der Super Bowl? Foto: gpointstudio/ Shutterstock

American Football wird auch in Deutschland immer beliebter. Im letzten Jahr war das Interesse am Super Bowl so groß wie nie. Kein Wunder: Das Finale der amerikanischen NFL – der National Football League – ist ein wahres Spektakel, das nicht nur aus sportlicher Sicht begeistert, sondern auch mit einer spektakulären Halbzeitshow punkten kann. In Europa stehen Fans aber vor einer besonderen Herausforderung, denn wegen der Zeitverschiebung muss man sich für den Super Bowl die Nacht um die Ohren schlagen.

Wie lange geht der Super Bowl?

Ein Footballspiel umfasst 4 mal 15 Minuten Spielzeit – also insgesamt 60 Minuten. Allerdings wird die Sportart anders gespielt als beispielsweise Fußball. Denn zwischen den einzelnen Spielzügen wird die Zeit gestoppt, wodurch sich die Spielzeit deutlich verlängert. Hinzu kommen Time-Outs, Halbzeitpausen und andere Unterbrechungen. Dadurch dauert ein Footballspiel im Schnitt 3 Stunden und 15 Minuten.

Playoff-Spiele sowie der Super Bowl können durchaus noch länger dauern, weil sie nicht mit einem Unentschieden enden können, sondern im Fall der Fälle in die „Overtime“ (Verlängerung) gehen. Der Super Bowl dauert meist auch dadurch etwas länger, dass es eine Halbzeitshow gibt. Wenn Sie das Finale schauen möchten, müssen Sie damit rechnen, dass der Super Bowl 3,5 bis 4 Stunden dauert.

Der Super Bowl beginnt um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Sie werden also wahrscheinlich bis 4.00 Uhr morgens wach bleiben müssen – unter Umständen auch länger.

Die Vorberichte zum Super Bowl starten ab 22.25 Uhr auf ProSieben, auf ProSieben Maxx sogar bereits um 20.15 Uhr. ProSieben plant die nächste Sendung ab 4.55 Uhr ein.

Wie lange geht die Halbzeitshow?

Die Halbzeitshow beim Super Bowl dauert meist 15 bis 30 Minuten. Sie wird beim Super Bowl 57 um etwa 2 Uhr nachts deutscher Zeit starten. 2023 tritt Rihanna bei der Show auf. Die Sängerin ist im Mai 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Es gibt bereits Gerüchte, dass sie nach ihrem Super-Bowl-Auftritt eine neue Tour ankündigt.