1 Wie lange dauert ein Footballspiel? Foto: Sergey Nivens/ Shutterstock

Ein Football-Spiel kann mitreißend und spannend sein, aber nicht jeder weiß, wie viel Zeit man dafür einplanen sollte. Wir erklären, wie lange ein Football-Spiel tatsächlich dauert und welche Faktoren die Spielzeit beeinflussen.











Football ist eine der beliebtesten Sportarten in den USA und gewinnt auch in Deutschland immer mehr Fans. Mit der Gründung und dem Erfolg von Teams wie den Stuttgart Surge rückt der Sport hierzulande stärker in den Fokus.