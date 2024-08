Die aktuelle Fortnite-Season neigt sich dem Ende zu. Bald soll Chapter 5, Season 4 beginnen. Was Fans erwartet – und warum an diesem Dienstag, 6. August, die Server wieder down sind.











Fortnite startet bald mit Chapter 5 Season 4. Fans des Koop-Survival-Shooters dürfen sich also freuen. Aber wann ist es soweit? Und was erwartet Fans des beliebten Videospiels in der neuen Season?