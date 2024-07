Datingshow-Veteranen: Are You The One?-Realitystars-Check: Daher kennt man die Teilnehmer

Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" versuchen TV-Sternchen, den passenden Partner zu finden - viele von ihnen sind schon in zahlreichen anderen Datingshows mit diesem Vorhaben gescheitert. Emmy Russ hat wohl die meisten Formate vorzuweisen.

Hat "Are You the One? Reality Stars in Love" endlich den richtigen Partner für sie in petto? Am 26. Juli geht die Suche nach dem "Perfect Match" für die TV-Sternchen in die vierte Runde. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind alle schon aus anderen Shows bekannt - und nicht selten haben sie auch dort (vergeblich) nach der Liebe gesucht. Zwei Teilnehmende waren sogar schon mal "vermatcht". Hier ein Überblick, woher man die liebeswütigen Singles kennen könnte.

"Are You The One?" bringt eigene Realitystars hervor

Neben der V.I.P.-Version von "Are You The One?" gibt es auch eine "Normalo"-Ausgabe des Formats, in der bis dato unbekannte Singles nach ihrem perfekten Partner suchen. Nicht selten gelten sie danach schon als Realitystars und landen bei "AYTO Reality Stars in Love". In diesem Jahr trifft das auf Dana Feist (27), Laura Morante (33), Laura Lettgen (38) und Antonino De Niro (27) zu.

Dabei verbindet Feist und De Niro eine ganz besondere Erinnerung an die Show. Sie nahmen beide an der dritten "Are You The One?"-Staffel teil - und waren damals tatsächlich ein "Perfect Match". Zwar funkte es zwischen ihnen nicht, die Experten bestimmten sie aber eindeutig als optimale Partner füreinander. Jetzt treffen sie in derselben Show erneut aufeinander - ob es diesmal mit der Liebe klappt?

Chris Broy ist neu im Datingshow-Universum

Chris Broy (35) ist der einzige Kandidat, der noch nie in einer Show die Liebe gesucht hat. Ihn machte die Beziehung zu Ex-"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou (32) bekannt: 2020 feierte er an ihrer Seite bei "Das Sommerhaus der Stars" sein viel beachtetes Reality-Debüt. Sein Weg führte ihn danach zu "Kampf der Realitystars" - bei seiner Rückkehr aus der Show trennte er sich von seiner hochschwangeren Partnerin. Außerdem machte er noch Ausflüge zu "Beauty & The Nerd" sowie "The 50" und ließ sich bei "The Real Life" und "B:Real" im Alltag begleiten.

Bekannte Ex-Freunde

Chris Broy ist aber nicht der einzige mit einer prominenten Ex-Beziehung. Laura Morante war zwei Jahre lang mit Mike Heiter (32) liiert, dem "Dschungelcamp"-Dritten aus dem letzten Jahr. Dana Feist war ebenfalls mit einem Dschungel-Star zusammen, sie war ein Jahr mit Gigi Birofio (25) verpartnert und mit ihm auch im "Sommerhaus der Stars".

Marc-Robin Wenz (29) und Nikola Glumac (28) starteten ihre Reality-Karrieren wie Broy an der Seite ihrer heutigen Ex-Partnerinnen. Beide nahmen 2022 am TV-Treuetest "Temptation Island" teil - beide weniger erfolgreich. Ersterer betrog seine Freundin vor laufenden Kameras, Glumac blieb treu, wurde von seiner Ehefrau Gloria (31) aber dennoch aufs übelste beleidigt. Bei "Prominent getrennt" zeigten sich dann beide erneut mit ihren Ex-Freundinnen vor der Kamera. Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" nehmen sie erstmals alleine an einem Format teil.

Emmy Russ und Tara Tabitha führen die Liste an

Emmy Russ (24) und Tara Tabitha (31) haken mit der "Are You The One?"-Promi-Version ein weiteres Kästchen auf ihrem Weg durch sämtliche Realityshows des Landes ab. Sie können beide schon auf über zehn Formate zurückblicken. Emmy Russ begann ihren Weg als Realitystar einst bei "Beauty & The Nerd", bevor es sie zu "Promi Big Brother", "Promis unter Palmen", "Temptation Island V.I.P." oder zuletzt "Reality Queens" verschlug.

Tara Tabitha war durch "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend" und ihrer eigenen Dokusoap "Tara & Moni" in Österreich längst ein Star, bevor sie auch in Deutschland einer wurde. Hierzulande machte sie sich mit "Ex on the Beach", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Reality Backpackers" einen Namen.

"Bachelorette"-Kandidaten wollen eine zweite Chance

Das "Bachelorette"-Universum schickt gleich mehrere Kandidaten erneut ins Rennen um die Liebe. Alex Rundow (28), Kaan Aktas (27) und Ozan Gencel (27) kämpften allesamt 2023 erfolglos um das Herz von Jennifer Saro (28). Lukas Baltruschat (29) schaffte es im Vorjahr bei Sharon Battiste (32) sogar ins Finale, 2024 war er mit "Prominent getrennt" und "Kampf der Realitystars" parallel gleich in zwei Formaten zu sehen. Lars Maucher (27) wollte 2021 Maxime Herbord (29) erobern.

Außerdem war er bei "Ex on the Beach" zu sehen, genau so wie Anastasia Pantelejew (24) und Gabriela Alves Rodrigues (23). Wie die beiden sind auch Nadja Großmann (24) und Linda Braunberger (23) erst in ihrem zweiten Format. Großmann wurde bei "Love Fool" hinters Licht geführt, Braunberger wollte ursprünglich "Germany's next Topmodel" werden. Asena Neuhoff (27), Jennifer Iglesias (25) und Tim Kühnel (27) starteten ihre Reality-Karrieren hingegen bei "Love Island". Während es für Neuhoff vorerst bei dieser Teilnahme blieb, war Gewinnerin Jennifer Iglesias unter anderem noch bei "Promi Big Brother", Kühnel bei "Kampf der Realitystars" und "Prominent getrennt" zu sehen.