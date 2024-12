Datingshow-Rückblick: Wie lief es nach Die Bachelors für die Teilnehmer?

Auch in diesem Jahr wurde in zahlreichen Reality-TV-Formaten nach der großen Liebe gesucht. Doch wie ging es nach dem großen Finale für die Turteltauben weiter?

2024 hielt für die Reality-TV-Fans so einiges bereit: Zum ersten Mal suchten gleich zwei Männer bei "Die Bachelors" nach der großen Liebe, die erste bisexuelle Bachelorette wagte das Dating-Abenteuer im Fernsehen. Bei "Love Island VIP" flirteten erstmals altbekannte Hasen des Reality-TVs auf der Liebesinsel. Und so ging es für die Liebeshungrigen nach den Dreharbeiten weiter...

"Die Bachelors"

Dennis Gries (31) und Sebastian Klaus (36) waren in der neuen Staffel von "Der Bachelor" (RTL) im Doppelpack in Flirtlaune. Rebecca Hertlein und Katja Geretschuchin kämpften im großen Finale um das Herz von Gries. Der Rosenkavalier übergab seine letzte Schnittblume an Geretschuchin, seitdem sind die beiden ein Paar. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie mittlerweile zusammengezogen: Geretschuchin, die vor ihrer "Die Bachelors"-Teilnahme zwei Jahre lang in Düsseldorf gelebt hatte, zog zu Gries ins Allgäu.

Sein Rosenkollege ging nach dem Finale des Dating-Formats jedoch leer aus. In der letzten Nacht der Rosen entschied sich Klaus gegen Eva Thümling und für Larissa Schulte. Trotz großer Gefühle, die Klaus seiner Auserwählten bereits in der Sendung gestand, wurde aus den beiden nichts. Nach nur drei Wochen brachen sie ihre Kennlernphase ab. Inzwischen ist der 36-Jährige wieder in einer Beziehung. Im August machte Klaus öffentlich, mit der Content Creatorin Jenny zusammen zu sein.

"Die Bachelorette"

Ähnlich turbulent lief es bei "Die Bachelorette" ab: Von Anfang an schien es zwischen der Single-Lady Stella Stegmann (27) und dem Kandidaten Devin Dayan zu funken. Der Sales Manager schaffte es bis ins große Finale und konnte sich schlussendlich gegen seinen Kontrahenten Edgar Ferenc Pall, genannt Ferry, durchsetzen. Nach den Dreharbeiten versuchten Stegmann und Dayan eine Beziehung zu führen, scheiterten jedoch.

Nach ihrer Zeit in Thailand hat sie offenbar der Alltag eingeholt: Die rare gemeinsame Zeit konnten sie vor der Ausstrahlung des Finales nur innerhalb der eigenen vier Wände genießen. "Wir haben uns auch sehr schnell gesagt, dass wir uns lieben. Ich glaube, das war alles sehr, sehr schnell und hat den Druck noch erhöht", verriet Stegmann in dem Podcast "Aftershow".

"Princess Charming"

Auch die diesjährige Princess Lea Hoppenworth (31) hatte beim Dating im TV nicht sehr viel Glück. In dem Format "Princess Charming" traf sie auf ihre Verflossene Maike, die es nach einigen Auf und Abs sogar ins Finale schaffte. Die andere Finalistin war die Barkeeperin Christine. Dennoch ging Hoppenworth leer aus.

"Ich sehne mich nach einem klaren 'Ja'. Mir ist klargeworden, dass ich nicht jeden Abend ins Bett gehen möchte, mit dem Gefühl, du könntest am nächsten Tag nicht mehr da sein", erklärte die Princess ihrem Ex-Flirt im Finale. Aber auch mit Christine konnte sie sich keine Beziehung vorstellen: "Es hat für mich noch nicht komplett diesen romantischen Vibe, den es gebraucht hätte." Hoppenworth gilt weiterhin als Single.

"Love Island VIP"

Zahlreiche Promis aus der Reality-TV-Welt suchten in diesem Jahr bei "Love Island VIP" die große Liebe, darunter die TV-Casanovas Luigi "Gigi" Birofio (25) und Yasin Mohamed (33). Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) schienen sich von Beginn an sehr gut zu verstehen. Zusammen gewannen sie die erste promibesetzte Version von "Love Island". Doch so schnell wie ihre Liebe zueinander begann, endete sie auch wieder.

"Es war von seiner Seite wohl alles nicht so ernst gemeint. Ich glaube, er wollte nicht mich, sondern hat vielleicht nur für die Kameras oder die Sendezeit geflirtet", vermutete Fröhlich nach dem Dating-Format im "Bild"-Interview. Ihren Angaben zufolge habe sich Fabian von ihr distanziert. "Er hat es auf die lange Distanz zwischen unseren Wohnorten geschoben. Er meinte, er wolle keine Fernbeziehung. Aber wenn er es wirklich gewollt hätte, kann man solche Probleme auch überwinden."

Fabian hingegen betonte, dass er nach "Love Island VIP" mit seiner kleinen Tochter im Urlaub war und dementsprechend sein Handy kaum benutzen wollte. Auch dass die Mutter seines Kindes mit dabei war, sei für Fröhlich angeblich ein Problem gewesen. "Ich denke, durch diese Situation und auch durch die Funkstille hat sich Chiara verschiedene Geschichten ausgemalt oder sich generell einfach nicht mehr wertgeschätzt gefühlt - was allerdings nicht meine Absicht war", so Fabian gegenüber dem Blatt.