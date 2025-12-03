Die erste Staffel von "Love is Blind: Germany" feierte im Januar 2025 Premiere, genau ein Jahr später folgen nun neue Folgen. 30 Singles wagen dann wieder das TV-Experiment und suchen nach einem passenden Ehepartner.
"Love is Blind: Germany" geht Anfang des kommenden Jahres in die zweite Staffel. Das hat Netflix nun bekanntgegeben. Damit läuft die neue Ausgabe der Datingshow genau ein Jahr nach Staffel eins. Im Januar 2025 hatte der Streamingdienst bereits eine Fortsetzung angekündigt. Moderiert wird die zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" erneut vom Ehepaar Steffi Brungs (36) und Chris Wackert-Brungs (36).