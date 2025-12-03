Die erste Staffel von "Love is Blind: Germany" feierte im Januar 2025 Premiere, genau ein Jahr später folgen nun neue Folgen. 30 Singles wagen dann wieder das TV-Experiment und suchen nach einem passenden Ehepartner.

"Love is Blind: Germany" geht Anfang des kommenden Jahres in die zweite Staffel. Das hat Netflix nun bekanntgegeben. Damit läuft die neue Ausgabe der Datingshow genau ein Jahr nach Staffel eins. Im Januar 2025 hatte der Streamingdienst bereits eine Fortsetzung angekündigt. Moderiert wird die zweite Staffel von "Love is Blind: Germany" erneut vom Ehepaar Steffi Brungs (36) und Chris Wackert-Brungs (36).

Darum geht's in "Love is Blind" Die neuen Folgen sind der Mitteilung zufolge ab dem 8. Januar 2026 zu sehen. In dem TV-Experiment versuchen 30 Singles einen Partner zu finden, den sie am Ende der Show heiraten. Das Besondere: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen sich in voneinander getrennten Kabinen, den Pods, kennen, ohne sich zu sehen. Über Gespräche sollen sie herausfinden, ob sich die wahre Liebe auch ohne äußere Eindrücke erkennen lässt.

Haben sich zwei Kandidaten gefunden, verloben sie sich noch in den Pods und sehen sich erst anschließend das erste Mal. Weitere Stationen der Paare sind dann ein Urlaub, die erste gemeinsame Wohnung, das Kennenlernen der jeweiligen Familie und Freunde und schließlich, nach wenigen Wochen, die Hochzeit. Nicht immer reicht es allerdings für ein Happy End: Bei "Love is Blind: Germany" haben sich im Finale der ersten Staffel nur Alina und Ilias das Jawort gegeben.

Netflix-Show "Love is Blind" ist ein weltweiter Erfolg

Die US-Originalversion von "Love is Blind" startete 2020 und wird von Beginn an von Nick Lachey (52) und dessen Ehefrau Vanessa Lachey (45) moderiert. Die neunte Staffel hat Netflix im Oktober 2025 gezeigt. Das Dating-Format entwickelte sich für den Streamingdienst zum weltweiten Hit und bekam bereits Ableger in Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland.