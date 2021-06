10 Das Teehaus im Weißenburgpark ist mit seinem tollen Ausblick und seiner Atmosphäre einer der romantischsten Orte in Stuttgart. Foto: //Julian Rettig

Die steigenden Temperaturen und gelockerten Corona-Beschränkungen sind optimal, um mal wieder auf ein Date zu gehen. Auch der Kessel hat einiges für Verliebte zu bieten. Wir haben zehn Orte gesammelt, an denen in Stuttgart die Herzen höherschlagen.

Stuttgart - In den letzten Monaten fiel es nicht leicht, auf ein romantisches Date zu gehen. Aufgrund der strengen Corona-Regeln waren Rendezvous außerhalb der eigenen vier Wände kaum möglich. Nun werden allerdings immer mehr Beschränkungen gelockert und die Temperaturen steigen – damit sind die Voraussetzungen optimal, um endlich wieder einen romantischen Ausflug zu zweit zu unternehmen.

Für Verliebte ist Stuttgart dabei alles andere als langweilig. In allen Ecken des Kessels lassen sich Orte finden, an denen die Herzen bei einem Date höherschlagen können. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Egal ob es ein Date in luftiger Höhe sein soll, man etwas Sportliches unternehmen will oder lieber etwas entspannte Zweisamkeit an einem See sucht – Verliebte werden im Kessel fündig. Welche Orte in Stuttgart besonders romantisch sind, sehen Sie in unserer Bildergalerie.