Dating geht wieder los: So meistert Marie Nasemann die Scheidung

Marie Nasemann hat in einem Interview offen über ihre laufende Scheidung von Noch-Ehemann Sebastian Tigges gesprochen. Ihren Blick kann sie inzwischen wieder nach vorne richten.
Model, Schauspielerin und Autorin Marie Nasemann (36) scheut nicht davor zurück, tiefe Einblicke in ihr Privatleben zu geben. Andernfalls hätte sie auch nicht den Podcast "Family Feelings" ins Leben rufen können, in dem sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Sebastian Tigges (41) über das gemeinsame Familienleben sprach. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" zeigt sich Nasemann nun auch in Bezug auf den Status ihrer Scheidung gesprächsbereit.