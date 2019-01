1 Wenig überraschend, fiel die Wahl des Icons bei Stuttgart auf ein Auto. Die Brezel sollen die Münchner haben, solange Stuttgart zumindest in Sachen Liebe mal vor den Bayern liegt. Foto: Tinder

Die Dating-Plattform Tinder hat veröffentlicht, in welchen deutschen Städten Singles die meisten Likes vergeben. Dabei liegt Stuttgart auf Platz Eins. In der Schwabenmetropole wird demnach offenbar besonders viel und gerne geflirtet.

Stuttgart - Tinder-Nutzern, bei denen es mit den Matches nicht so recht klappen will, sei gesagt: Stuttgart ist die Tinder-Hauptstadt. Laut der Dating-App stehen die Chancen auf Flirts, Dates, Sex und vielleicht sogar mehr in der Schwabenmetropole am besten. In einer bundesweiten Erhebung hat Tinder die Gesamtzahl aller angeschauten Profile einer Stadt mit der Gesamtzahl aller positiven Bewertungen ins Verhältnis gesetzt. Und dabei schneiden die Stuttgarter am besten ab: Alles andere als geizig vergeben die Schwaben im Republik-Vergleich die meisten Likes an potentielle Partnerinnen und Partner.

Nachfragen unserer Zeitung zu genauen Nutzerzahlen weist Tinder allerdings aus wettbewerbspolitischen Gründen zurück. Daher lässt sich lediglich festhalten, dass Stuttgart in der Liebes-Bundesliga vor dem zweitplatzierten Frankfurt und dem drittplatzierten Berlin das beste Verhältnis aufweist. Die Anzahl der Schwaben scheint in der Hauptstadt also noch nicht hoch genug. Jenseits der Narrenzeit sind auch die Rheinländer in der Karneval-Hochburg Köln nicht besonders flirt-offensiv auf Tinder und daten sich damit nur auf Platz sieben. Als einzige ostdeutsche Stadt schafft es das junge Leipzig ins Ranking und liegt damit vor Düsseldorf und Hamburg auf dem achten Platz. Die Nordlichter der Hansestadt bilden das Schlusslicht der Liebesliga.

Zum Festivalsommer beginnt die heiße Phase

In Deutschland wurde Tinder im vergangenen Jahr besonders bei den Festivals „Rock am Ring“ und „Melt“ genutzt – und natürlich am Valentinstag. Außerdem teilte Tinder mit, dass 50 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer zwischen 18 und 24 Jahren alt sind. Weltweit sind Männer und Frauen etwa gleich vertreten. Tinder wurde 2012 gegründet und ist die weltweit führende Social-App, um neue Leute kennenzulernen. Jeden Tag gibt es 26 Millionen Matches, insgesamt mittlerweile 20 Milliarden. Ein Match entsteht, wenn sich zwei Personen gegenseitig liken. Likes werden auf Tinder durch das Wischen nach rechts vergeben – mit einem Links-Swipe signalisieren Nutzer Desinteresse. Die App ist in 190 Ländern rund um den Globus verfügbar.