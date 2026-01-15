Datenstandort für KI-Dienste: US-Firma plant Rechenzentrum in NRW für vier Milliarden Euro

Der Datenbedarf steigt und steigt, Cloud-Dienste und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz werden immer wichtiger. Um sie bewältigen zu können, soll künftig in NRW ein großer Standort gebaut werden.
Lippetal - Der US-amerikanische Investor Blackstone plant eine Milliardeninvestition in ein Rechenzentrum im westfälischen Lippetal. Wie das amerikanische Unternehmen mitteilte, wurde ein Kaufvertrag für ein Grundstück in einem Industriegebiet unterschrieben. Finanzkreisen zufolge beläuft sich die Projektgröße auf etwa vier Milliarden Euro; mit einer Fertigstellung der Anlage wird erst in den frühen 2030er Jahren gerechnet.