Datenscouts im Amateurfußball: Illegale Sportwetten: Warum ausgerechnet der Raum Stuttgart betroffen ist

1 Kreisliga-Stillleben: Auf Spiele im Raum Stuttgart wurden zuletzt auffällig viele Wetten platziert Foto: imago/Ulmer

Zuletzt wurden immer wieder Spiele der Kreisliga Stuttgart/Böblingen sowie Spiele der hiesigen Freizeitliga bei illegalen Wettanbietern angeboten. Was steckt dahinter?











Es klingt verrückt, entspricht aber der (traurigen) Realität. Den Spaß-Kick zwischen Turbine Cannstatt und dem 1. FC Adler Weilimdorf vom 26. Mai hatten auch Menschen in Curaçao, Costa Rica oder sonst wo auf der Welt im Blick. Nicht, weil sie sich für das sportliche Geschehen in Staffel 1 der württembergischen Freizeitliga interessierten. Die Motive waren andere: Das Spiel wurde beim Wettanbieter bestwinzz.net als Live-Wette angeboten. Es ging also um Geld. Das sich einiges verdienen ließ, wer in der Frage nach dem ersten Einwurf oder dem ersten Eckball der zweiten Halbzeit richtig liegt.