Der Bundesverband der Verbraucherzentralen klagt für Zehntausende Nutzer gegen die Facebook-Muttergesellschaft. Hintergrund ist eine ältere Datenpanne. Das Gericht macht einen Vergleichsvorschlag.
Hamburg (dpa/lno) - Im Verfahren um eine Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen die Facebook-Muttergesellschaft Meta haben beide Seiten jetzt sechs Wochen Zeit zur Prüfung eines millionenschweren Vergleichs. Die Anwälte beider Parteien stimmten vor dem 11. Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg einem entsprechendem Vorschlag des Vorsitzenden Richters zu.