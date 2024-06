Datenleitungen beschädigt: Teile vom Ludwigsburger Landratsamt nicht zu erreichen

1 Beim Kreishaus sind Leitungen beschädigt worden. Foto: Archiv (Simon Granville

Bei Bauarbeiten sind Datenleitungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb können Bürger aktuell etwa mit dem Jobcenter in Ludwigsburg weder per E-Mail noch per Telefon Kontakt aufnehmen.











Das Landratsamt Ludwigsburg ist derzeit kommunikationstechnisch in Teilen von der Außenwelt abgeschnitten. Wie die Behörde am späten Dienstagnachmittag vermeldete, seien bei Bauarbeiten Datenleitungen beschädigt worden. Die Folge: der Fachbereich Bauen und Immissionsschutz, das Jobcenter, der Sozialpsychiatrische Dienst und der Fachbereich Asyl und Migration seien momentan weder telefonisch noch per Mail erreichbar.