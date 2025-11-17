Datenauswertung: KI-Jobs in Stuttgart besonders gefragt

Nur Auto und Maschinenbau? Laut der Datenanalyse einer Unternehmensberatung sollen sich die Stuttgarter besonders auch für Jobs im KI-Bereich interessieren.
Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Arbeitswelt angekommen – und Stuttgart mischt vorne mit. Laut einer aktuellen Analyse der Berliner Unternehmensberatung Mind Change zählt die baden-württembergische Landeshauptstadt zu den aktivsten Städten, wenn es um die Online-Suche nach Jobs im Bereich KI geht. Im Verhältnis zur Bevölkerung liegt Stuttgart bundesweit auf Platz drei – direkt hinter Frankfurt am Main und München.