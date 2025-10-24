Datenanalyse: Wie wir die Grundsteuer vergleichbar machen

Eine Auswertung unserer Redaktion macht erstmals die durchschnittliche Grundsteuer für alle Gemeinden im Südwesten vergleichbar. Hier erklären wir unsere Methodik.
Von 11 Cent pro Quadratmeter in Emeringen im Alb-Donau-Kreis bis 2,69 Euro in Tübingen: Die Grundsteuer, die für Wohngrundstücke im Durchschnitt zu bezahlen ist, klafft in Baden-Württemberg zwischen Stadt und Land erheblich auseinander. Eine Datenanalyse unserer Redaktion ermöglicht erstmals den Vergleich für die Grundsteuer B für alle Gemeinden im Land. In diesem Beitrag erklären wir, wie wir gerechnet haben.