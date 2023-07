1 Über dem VfB Stuttgart ziehen immer dunklere Wolken auf. Foto: Pressefoto Baumann

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in dieser Fußballsaison schon manche Überraschung ausgelöst. Auf dem Platz hatte das mit dem Offensivgeist der Mannschaft von Pellegrino Matarazzo zu tun. Da stürmte ein junges Team munter drauf los, doch abseits des Rasens sehen viele Funktionäre des Bundesligisten auf der vereinspolitischen Bühne immer älter aus. Thomas Hitzlsperger und Co. werden in die Defensive gedrängt. Im übertragenen Sinne stehen Vorstands- und Präsidiumsmitglieder am eigenen Strafraum und versuchen den aus ihrer Warte befürchteten Super-GAU zu verhindern.